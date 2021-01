Im Dezember hatte eine nahezu konstante Südwestströmung vor allem an der Südseite der Alpen Neuschnee gebracht. In den nächsten Tagen strömt von Norden her kalte und feuchte Luft in den Alpenraum und bringt vor allem an der Nordseite der Alpen Schnee. Auf den Bergen steige die Lawinengefahr durch den Schneezuwachs und Verwehungen, warnte die ZAMG.