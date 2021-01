Eigentlich wollte Sia ihre Karriere als Sängerin beenden, weil sie die öffentliche Aufmerksamkeit hasste und lieber als Songwriterin arbeiten wollte. Doch daraus wurde nichts, als David Guetta einen ihrer Demo-Songs mit ihrer Stimme veröffentlichte. Was folgte waren unzählige Top-10-Hits und ausverkaufte Tourneen. Nun versucht sie sich als Hollywood-Regisseurin und setzt unter anderem Kate Hudson in „Music“ in Szene. Hollywood-Reporter Dierk Sindermann hat sie für Adabei-TV interviewt.