„Wir suchten einen Coach, der sowohl internationales Format hat, den Trainern Qian Qian-Li und Zhang Jie im Leistungszentrum Stockerau Vorgaben machen kann, aber andererseits auch die Brücke zu den Nachwuchs- und Landeskadern herstellen kann“, erklärte Jindrak. Die Olympia-Qualifikation im Einzel ist für 10. bis 14. Februar in Odivelas in Portugal angesetzt. Stefan Fegerl ist mit Sofia Polcanova so gut wie sicher für das Mixed qualifiziert. Hier will Mathias Habesohn das spezifische Training nun forcieren.