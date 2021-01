Aufgrund eines europäischen Haftbefehles, ausgestellt vom Amtsgericht Schweinfurt, wurden vom Landeskriminalamt OÖ Zielfahndungsermittlungen betreffend eines 60-jährigen deutschen Staatsbürgers geführt. Laut Haftbefehl hatte der 60-Jährige in Deutschland eine Firma für Franchiseunternehmen gegründet, um Photovoltaikanlagen zu reinigen. Von den Vertragspartnern verlangte er eine Eintrittsgebühr in niedriger sechsstelliger Höhe, um in den Genuss seiner europaweiten Vertragspartner und seines Knowhows zu kommen.