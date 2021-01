Zubreitung: Für die Marinade zuerst Rotwein, Portwein und Traubensaft auf die Hälfte reduzieren und anschließend die geschnittenen Zwiebeln, Knoblauch, grob geschnittenen Ingwer, Honig/Zucker und Sojasauce dazu geben und weiterköcheln lassen. Die Marinade soll schön glänzend und zähflüssig werden. (Ev. mit etwas Stärke abbinden.) Die Marinade durch ein Sieb gießen und fertig ist die selbstgemachte Teriyaki Sauce. Jetzt den Lachs salzen, rundherum leicht melieren und in Öl auf beiden Seiten kurz anbraten. In der Mitte kann der Lachs noch roh sein. Jetzt wird die Marinade auf den Lachstücken verteilt und für ein paar Minuten im Rohr bei 160 Grad garen. Die Gurken entkernen salzen und zuckern und im Sieb abtropfen lassen. Anschließend ausdrücken und mit süß-saurer Soße, Sesam Öl, Limettenabrieb, Limettensaft und Sesam marinieren. Auf Wunsch können auch Ingwerwürfel in die Marinade gegeben werden. Anschließend den Lachs noch einmal mit Marinade bepinseln, mit Sesam bestreuen und mit Reis und Gurkensalat anrichten.