Eurofighter mussten am Boden bleiben

Erst Anfang Dezember wurde allerdings sichtbar, was eine Ein-Flotten-Lösung an einem einzigen Standort bedeuten könnte: ein gewisses Ausfallsrisiko. Aufgrund eines Corona-Clusters bei der Flughafenfeuerwehr in Zeltweg mussten die Eurofighter am Boden bleiben. Stattdessen stiegen die Saab 105 auf. Zu einem ihrer damals letzten Einsatzflüge.