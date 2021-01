Stützmaterial überflüssig

Das Team um den ZHAW-Forscher Wilfried Elspass hat sich dieses Problems nun angenommen. Dafür neigten sie die Druckdüse um 45 Grad und integrierten eine zusätzliche Rotationsachse, sodass sich der Druckkopf um die eigene Achse drehen kann. „Das bedeutet, dass wir erstens weniger Material benötigen, zweitens die Druckzeiten kürzer werden und drittens das Nachbearbeiten - also das Entfernen von Stützmaterial - komplett wegfällt“, so Elspass in einer Mitteilung der Hochschule.