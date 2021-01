Eine solche Investition ist auch das geplante Gemeindezentrum mit geschätzten Baukosten von 38 Millionen Euro. Der jährliche Betrieb würde der Gemeinde laut Jochum 540.000 Euro kosten. „Eine nicht geringe Summe, über die man diskutieren muss“, erklärt der Bürgermeister. Noch komplett ungewiss ist, wer sich in den freiwerdenden und in den neu geschaffenen Flächen einmieten wird, sollte das Gemeindezentrum tatsächlich aus dem Boden gestampft werden. In der Projektberechnung wird zwar mit konkreten Miteinnahmen hantiert, ob diese aber später tatsächlich lukriert werden können, steht auf einem anderen Blatt. Eines will Jochum aber jedenfalls ausschließen: Das neuerliche Zurückgreifen auf einen Großinvestor.