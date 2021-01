Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte zu der Maßnahme, dass die sogenannten „Community-Masken“ zum Schutz der anderen diene, aber nur die FFP2-Maske auch den Träger selbst schützen würde. In Österreich ist der Gesundheitsminister wegen der auch bei uns aufgetretenen britischen Virus-Mutation B.1.1.7 sehr besorgt. „Wir haben wirklich ein Problem“ so der Ressortchef in Hinblick auf die rasche Ausbreitung der noch leichter übertragbaren Variante in ganz Europa.