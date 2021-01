Der neue Corona-Cluster in Jochberg sorgt in Kitzbühel für Sorgenfalten! Auch dort, neun Kilometer von Kitz entfernt, hat sich ja jene englische Mutation ausgebreitet, die zur Wengen-Absage führte. Droht nun auch dem Slalom-Doppel am Samstag und Sonntag das Aus? Oder die Verlegung nach Flachau? Darüber wird heute entschieden. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Alex Hofstetter.