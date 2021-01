Mit einem 112:102 bei Oklahoma City Thunder haben die San Antonio Spurs am Dienstag (Ortszeit) eine Serie von fünf Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) beendet. Für Jakob Pöltl standen vier Punkte, drei Rebounds und zwei Blocks zu Buche. Außerdem verzeichnete der Wiener je einen Assist und Ballgewinn in 16:26 Minuten auf dem Parkett.