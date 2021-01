Vor allem in Wien, wo es viele überbetriebliche Lehrlingswerkstätten gibt, hat sich in den Lehrlingsstatistiken zum Jahresschluss noch einiges getan. So ist die Bundeshauptstadt nun das einzige Bundesland, in dem es ein Plus bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr gibt. Die Zahl stieg zum Stichtag 31.12.2020 um 7,7 Prozent auf 5971.