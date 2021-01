In ihrem Achtelfinale stürzte Riegler, fiel aufs Gesicht und musste minutenlang behandelt werden. Per Akja wurde die Flachauerin dann abtransportiert und ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Dort gab‘s Entwarnung: Keine Verletzungen, Riegler wird sogar heute (13) gemeinsam mit Prommegger im Teambewerb am Start sein. Die Hoffnungen auf ihren zweiten Einzel-Heimerfolg nach 2019 waren zertrümmert, der Sieg ging an die Russin Sofia Nadyrshina.