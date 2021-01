Alkoholisiert in Kuchl ausgebremst

Am Nachmittag stellte die Zivilstreife auf der A10 in Fahrtrichtung Villach auf Höhe der Ausfahrt Hallein einen PKW fest, der in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Der Lenker hatte Schwierigkeiten, auf seiner Fahrspur zu bleiben. Trotz mehrmaliger Versuche reagierte der Lenker auf die Anhalteaufforderungen der Polizisten vorerst nicht und setzte seine Fahrt fort. Als er schließlich reagierte, wurde er im Gemeindegebiet von Kuchl angehalten. Der Alkotest bei dem 45-jährigen Bayern ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die Polizisten nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein vorläufig ab. Er wird den zuständigen Behörden angezeigt.