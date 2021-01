Sein Manager Max Hagmayr sagt: „Dieses Tor hat den Bekanntheitsgrad von Tino massiv gesteigert. Über die verschiedenen Medien ist es wirklich um die Welt gegangen. Wir haben Zuschriften aus den USA, Indien, dem arabischen Raum und vielen anderen Ländern bekommen. Ich würde ihm den Titel ‘Tor des Jahres‘ sehr vergönnen, weil er zuletzt viel Verletzungspech hatte.“ Valentino, der nach einer Zerrung nächste Woche wieder voll ins Training einsteigt, erinnert sich noch ganz genau: „Ich habe gesehen, dass der Ball ein wenig in meinen Rücken kommt. Ich habe es instinktiv einfach probiert. Das mache ich manchmal auch im Training. Aber dass es so gut funktioniert, passiert natürlich nicht so oft.“