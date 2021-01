„Spannende Möglichkeiten“

Letzterer ist auch bei Tractive, dem Paschinger GPS-Tracking-Spezialisten für Haustiere, aktiv. „Hier ergeben sich sicher spannende Möglichkeiten“, so Maurer, der mit Schmal-Filius, Stephan Freh und Patrick Etz die Weiterentwicklung des Angebots vorantreibt. „Oft braucht’s etwas Zeit, bis verstanden wird, was wir anbieten“, so der 41-jährige Gmundner. Das Frischfutter gibt’s nur im Abomodell und kommt ohne künstliche Konservierungsstoffe aus.