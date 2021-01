Hohenthurns Gemeindechef Florian Tschindlere gerät ins Schwärmen, wenn er über seine Gemeinde erzählt. „Hohenthurn ist eine ländlich geprägte, mehrsprachige und lebenswerte Kommune im Dreiländereck.“ Die Nähe zu Slowenien und Italien wird hier gelebt, und viele Tarviser Unternehmer haben ihren Wohnsitz in Hohenthurn. 150 Arbeitsplätze gibt es in der kleinen Gemeinde. Mit den Seidra verfügt Hohenthurn über einen der wenigen Textilstoff-Produzenten Österreichs, deren Qualitätsstoffe selbst im schwedischen Königshaus geschätzt werden. Und der Biobauer Wolfgang Schwenner liefert die Schulmilch in Bildungseinrichtungen vom Gailtal bis ins Rosental.