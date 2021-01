Letzter nationaler Zu-Null-Erfolg am 24. Oktober

Beim 2:0-Heimerfolg gegen Lok Moskau am 9. Dezember zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase blieben ÖFB-Star David Alaba und Co. zum bisher letzten Mal ohne Gegentor. Auf nationaler Ebene glückte dies dem Serienmeister zuletzt beim 5:0 am 24. Oktober zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.