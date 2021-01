„Wir haben am 22. Jänner unseren virtuellen Tag der offenen Tür. Man kann uns bei einer 3D-Tour durch die Schule begleiten“, erklärt Hubert Lutnik, Direktor der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt. In der HAK Villach sieht es ähnlich aus. Ab 18 Uhr gibt es am 22. 1. einen Livestream. „Schüler, Lehrer und Absolventen nehmen daran teil; die Fachrichtungen werden vorgestellt“, sagt Schulleiter Florian Buchmayr. In ganz Kärnten wird auf die virtuelle Präsentation gesetzt. Eine Liste aller Schulen gibt’s unter: bildung-ktn.gv.at.