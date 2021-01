Der Countdown läuft, bereits am Sonntag (17) startet der SK Sturm mit dem Nachtragsspiel in Wolfsberg in das Fußball-„Frühjahr“. Derweil schwitzt die Truppe von Christian Ilzer im Camp in Umag (Kro), wo am Mittwoch eine Doppel-Einheit auf Stefan Hierländer und Co. wartet. Der Kapitän, der 2017 mit Sturm bereits Winterkönig war, spricht vor dem neuerlichen Angriff auf Platz eins über Parallelen zu damals, neue Analyse-Methoden und ein zurückerobertes „Wir-Gefühl“.