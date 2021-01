Am Heiligen Abend war er illegal an Spaniens Küste gelandet. Natürlich ohne Papiere. Doch seine Fingerabdrücke ließen die Alarmglocken schrillen, auch mehrere Geheimdienste klopften plötzlich an! Mit derselben Warnung: Der Algerier sei ein Dschihadist, habe zwei Jahre in Syrien gekämpft und sei auf dem Weg nach Europa.