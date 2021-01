Dienstag gegen 17.55 Uhr lenkte der Deutsche (26) einen Pkw von Deutschland kommend auf der Planseestraße in Richtung Reutte. Aufgrund des Schneefalles und der Schneefahrbahn geriet das Fahrzeug in einer Kurve ins Rutschen, stürzte über eine Böschung und kam schlussendlich in einem darunterliegenden Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 26-Jährige konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.