In ihrem Eingangsstatement zeigte sich Glock äußerst verärgert darüber, dass sie nicht von Kärnten aus per Videoübertragung aussagen durfte. Ihr sei es immer nur darum gegangen, ihren 91-jährigen Mann vor einer Erkrankung zu schützen. Von den Abgeordneten befragt wurde sie danach etwa zu ihrem Aufsichtsratsposten bei der Austro Control, den sie nach wie vor innehat. Einst in den Aufsichtsrat bestellt wurde sie von FPÖ-Chef Hofer, als dieser noch Verkehrsminister war. Hofer kenne sie von einem Tierheimbesuch in Villach vor Jahren.