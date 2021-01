Fünf neue Ausstellungen im Lentos

Nichtsdestotrotz freut man sich im Lentos auf fünf neue Ausstellungen. „Wilde Kindheit“ mit 170 Künstlern soll ab Mai breite Bevölkerungsschichten ansprechen. Museumsdirektorin Hemma Schmutz freut sich besonders über „Feministische Avantgarde aus der Sammlung Verbund“, die zuvor schon in London und Madrid zu sehen war. „Im Licht des kürzlichen Sturms auf das Kapitol in den USA ist auch unsere Schau ,Transformation und Widerkehr‘ besonders interessant“, so Schmutz. Sie zeigt faschistoide Mechanismen im Spiegel zeitgenössischer Kunst. Personalen zu Emmy Haesele und Ida Maly unterstreichen nochmals den Anspruch, mehr weibliche Positionen zu zeigen.