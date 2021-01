Jovic bildete in der Saison 2018/19 zusammen mit seinen damaligen Teamkollegen Sebastien Haller und Ante Rebic die so genannte „Büffelherde“ der Frankfurter. Jovic erzielte in jener Spielzeit 17 Bundesliga-Tore. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2025, wegen seines hohen Gehalts in Madrid galt eine Verpflichtung bisher als schwierig.