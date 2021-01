20 Minuten, danach Gewissheit

Der Antikörpertest um 49 € wird mit einem Tropfen Blut aus der Fingerbeere in nur 20 Minuten in Laborqualität durchgeführt und zeigt nicht nur an, ob man schon mit dem neuen Coronavirus in Kontakt war, sondern auch (in groben Stufen), wie stark man Antikörper ausgebildet hat. Denn das passiert offenbar in sehr individuell unterschiedlichem Maß.