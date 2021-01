Beim „Krone“-Lokalaugenschein im August 2019 blühten überall in der kleinen, aber feinen Schrebergartensiedlung in der Oidener Straße in Pichling prächtige Rosen, gedieh in den Beeten das Gemüse. Doch die dortigen Hobby-Gartler konnten sich darüber nicht mehr so richtig freuen, da sie per Magistratsbescheid informiert wurden, dass sie ihr Kleinod bis 31. Dezember 2019 dem Erdboden gleichmachen müssen.