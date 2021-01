Abgebrochener Besenstiel als Waffe

Erst kürzlich attackierte der U-Häftling zwei Justizwachebeamte in Graz-Jakomini mit einer Glasschüssel. Auch am Montag sorgte er für einen Tumult in der Anstalt: Der 31-Jährige befand sich gerade in der Dusche, als er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf einen Wachebeamten mit einem abgebrochenen Besenstiel losging. Mit voller Wucht drosch er dem Mann „die Waffe“ auf den Kopf und traf auch dessen Unterarm.