Kein Schul-Normalbetrieb: Es klingt alles andere erleichternd, was gestern in Sachen Schulen durchsickerte. Diese sollten ja an sich (aber was heißt heutzutage schon „an sich“?) am kommenden Montag wieder in den Normalbetrieb starten. Doch die in halb Europa im Vormarsch befindliche höher ansteckende Virus-Mutation dürfte den leidgeprüften Schülern, Eltern und Lehrern einen neuerlichen Strich durch die Rechnung machen. Es ist einerseits die Rede von einer Verlängerung des so ungeliebten „Distance Learnings“ bis zu den im Februar gestaffelten Semesterferien. Andererseits auch davon, dass selbst nach den Semesterferien ein Normalbetrieb höchst unrealistisch wäre. Also was dann? Weiter Home-Schooling? Schul-Schichtbetrieb? In Deutschland sprach Bundeskanzlerin Merkel schon von einer Lockdown-Verlängerung bis Ostern. Da wird immer klarer, dass Bildungsdefizite bei den Kindern und Jugendlichen aller Schulstufen unvermeidlich sind. Ein Jammer!