Auffällig aus der Anfragebeantwortung sind die hohen Abbruchquoten in der Ausbildung FSB „A“ (Fachsozialbetreuung Altenarbeit) von 23 bis 34 Prozent in den Jahren 2016 bis 2019. In den Diplomausbildungen hörten 13 bis 20 Prozent vorzeitig auf. Und die Heimhilfe-Ausbildung beendeten 6 bis 17 Prozent nicht.