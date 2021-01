Tipps für Retter

„Wenn man einbricht, Hände auseinander, damit man verhindert, unters Eis zu geraten“, rät Martin Eberl von der Wasserrettung OÖ. Dann muss man rasch rauskommen, da der Körper im Eiswasser abkühlt, binnen einer Minute werden Arme taub. Für Helfer gilt: Notruf absetzen, am Eis nur zum Verunfallten hinrobben, um das Gewicht besser zu verteilen, am besten einen Gegenstand wie einen Stock hinhalten, um ihn herauszuziehen. „Nie selbst in Gefahr bringen“, mahnt Eberl.