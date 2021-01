Katharina Gallhuber erreichte beim letzten Slalom in Zagreb mit Rang elf ihre beste Saisonplatzierung. Dazu kommen ein 22. und 26. Platz sowie ein Ausfall. Schwierig ist die Beurteilung bei Franziska Gritsch. Die 23-Jährige erreichte nur einmal in bisher vier Rennen das Ziel, überzeugte aber dabei mit Rang sechs beim zweiten Bewerb in Levi.