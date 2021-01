Die Gruppen nennen sich „Wir machen auf - kein Lockdown mehr“ oder „5 vor 12“ und erfreuen sich auf Facebook und Telegram eines immer größer werdenden Zulaufs. „Wir machen auf“ entstand in Deutschland, hat aber mittlerweile Ableger in Österreich, in der Schweiz, in Polen, in den Niederlanden und in Italien. In der Eidgenossenschaft sind bereits am Montag zahlreiche Geschäfte und Lokale dem Gruppenaufruf gefolgt und haben trotz Verbots aufgesperrt. In Deutschland hat der Initiator der Widerstandsbewegung die Aktion wegen juristischer Bedenken in letzter Sekunde abgeblasen. Der nächste Anlauf soll am 18. Jänner sein. Bis dahin sollen noch letzte rechtliche Fragen geklärt werden, heißt es in deutschen Medienberichten.