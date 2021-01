Hirsch bekommt Futter

Der König des Waldes dürfte das Futter gewittert haben, das hier auf dem Boden lag. Agrardienstleister Astner zeigte ein großes Herz: „Mich stört es nicht, wenn der Hirsch bei uns ist. Er bekommt Futter, wird in Ruhe gelassen und wenn er will, kann er wieder gehen.“ Eine ganze Woche genoss das edle Wildtier die Gastfreundschaft der Familie in Tröpolach. In der Nacht auf Dienstag ist der dann wieder verschwunden.