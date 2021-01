Die Familie, die sich nach der Einreise in Quarantäne begab, wurde fünf Tage später getestet. „Diese Tests fielen negativ aus“, teilte das Sozialministerium Baden-Württemberg am Dienstag in Stuttgart mit. Eine Woche später entwickelten dann erste Familienmitglieder milde Krankheitssymptome. Inzwischen wurden bei sechs Personen aus drei Haushalten Corona-Infektionen nachgewiesen.