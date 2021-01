Unter dem Motto „Bildung brennt“ gingen am Dienstagabend ab 16 Uhr in Graz mehrere hundert Studenten auf die Straße. Sie demonstrieren gegen eine Novelle des Universitätsgesetzes. Darin ist eine Mindestleistung von 24 ECTS-Punkten, also Studien-Credits, in den ersten zwei Jahren vorgesehen. Ansonsten droht eine Exmatrikulation. Die jungen Menschen fordern, dass das Gesetz noch einmal überarbeitet wird.