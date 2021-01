Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic hat am Dienstag grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna gegeben. Schon nächste Woche sollen in der Schweiz eine halbe Million Impfdosen zur Verfügung stehen. Die Zulassung erfolgte jedoch vorerst befristet, da es noch Fragen über die Dauer der Wirksamkeit zu klären gilt. Die EU hatte das Vakzin bereits vorige Woche zugelassen, erste Dosen trafen Dienstagfrüh in Österreich ein.