In den Landeskliniken (SALK) trafen bislang erst 600 Dosen Impfstoff ein, benötigt werden aber - allein für die erste Impfung - noch einmal 600. Wann wie viele weitere Dosen eintreffen, ist unklar. „Wir müssen zuerst einmal alle 1200 gefährdeten Mitarbeiter impfen, bevor wir überhaupt an Angehörige des Personals denken“, heißt es vonseiten der SALK. In sieben Prioritätsstufen hält der Bund fest, wann welche Personengruppe zum Zug kommt. „Angehörige von Krankenhauspersonal kommen darin nicht vor“, meint Andreas Valentin, ärztlicher Direktor in der Schwarzenberg Klinik.