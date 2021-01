Trainer Markus Schopp rotiert diese Woche in seinem Kader kräftig, bereits Mittwoch (15) steht daheim gegen Amstetten der nächste Testlauf vor dem Bundesliga-Start am 23. Jänner gegen den WAC am Programm. Mittwoch soll auch Ex-Sturm-Spieler Marc Schmerböck dann erstmals das TSV-Trikot überziehen.