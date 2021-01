Die ukrainische Regierung hat lieber gar kein Vakzin, bevor sie den russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“ zulässt. Außenminsiter Dmitri Kuleba warnte am Dienstag: „Russland denkt nicht an die Gesundheit der Ukrainer. Es denkt an das Aufzwängen seiner propagandistischen Stempel und Ideologien.“ Die Bevölkerung wartet nach wie vor auf einen Impfstart.