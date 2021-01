„Kein Auftrag gleicht dem anderen. Die Abwechslung macht mir großen Spaß“, erzählt Florian Riepl, der bei Danner Musikinstrumente in Linz im Herbst eine Lehre zum Blechblasinstrumentenerzeuger begonnen hat. Seit Montag ist der 15-Jährige wieder in der Berufsschule in Wien - trotz Corona-Ausnahmesituation herrscht in der Ausbildung soweit es geht Normalität.