Überzeugter Maskengegner

Die Nummer 789 der ATP-Weltrangliste begann in der Qualifikation und steht nach dem Sieg über den Italiener Gianluca Mager (7:6, 6:4) bereits im Halbfinale. In die Schlagzeilen kam er nach dem Triumph gegen den Chilenen Christian Garin (7:6, 6:2), weil er die obligatorischen Interviews nach der Partie ausließ. Dafür musste er 3000 USD Strafe zahlen. Harrison ist ein überzeugter Maskengegner. Als er erfuhr, dass er mit Mund-Nasen-Schutz sprechen sollte, entschied er sich, nicht vor die Kameras zu treten. Harrison sprach sich auch in den sozialen Netzwerken gegen das Tragen von Masken aus.