Das Aus des Multimedia-Tools kommt nicht unerwartet und war von langer Hand geplant. Mit dem Aufkommen neuer Technologien wie HTML5 oder Unity verlor das Format zunehmend an Bedeutung, außerdem galt Flash viele Jahre als notorisch anfällig für Cyberangriffe. Bereits 2017 kündigte Adobe daher an, die Unterstützung mit Ende 2020 einzustellen. Nun ist es so weit.