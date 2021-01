„Regierungskrise hausgemacht“

In etwas mehr als einer Woche soll in Innsbruck das Vizebürgermeisteramt neu vergeben und die Frage der Ressortführung geklärt werden. „Von einer Einigung scheint man weit entfernt zu sein, denn offizielle Vorschläge über eine Einigung hört man aus dem Bürgermeisterbüro nicht“, sieht Neos-GR Seidl Julia kein Vorankommen in der Personalfrage in der Stadtregierung. „Dass einem als Bürgermeister eine Personaldebatte derart entgleitet, zeigt absolute Führungsschwäche,“ greift sie den Stadtchef frontal an. Die Regierungskrise in Innsbruck sei hausgemacht. „Bürgermeister Willi riskiert durch Untätigkeit Neuwahlen“, betont sie.