Eigentlich hat man gar nicht mit der Lese der edlen Tropfen gerechnet, denn die Wettervorhersagen prognostizierten lediglich Minus 5 Grad. Zu wenig, um die Trauben komplett durchfrieren zu lassen. In einigen Lagen in Illmitz wurde es aber noch kälter. „Um drei Uhr Früh hat es in der Lage Lüss zwischen Illmitz und Podersdorf schon zwischen minus 6 und 6,5 Grad gehabt und die Trauben haben angefangen zu frieren. Das war der Startschuss, um unsere Leute aus den Betten zu werfen“, so der Illmitzer Süßweinwinzer Gerhard Kracher. Wenige Stunden später waren 7600 Kilogramm Grüne-Veltliner-Trauben gefroren geerntet und landeten ebenso gefroren in der Presse.