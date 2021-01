Andreas Hertelt, Teammanager der USA, bestätigte der „Sportschau“ am Dienstag „17 oder 18 Infektionen“. Eine offizielle Stellungnahme des amerikanischen Handballverbandes und des Weltverbandes IHF gab es am Dienstagvormittag zunächst nicht. Trotzdem wollen die USA eine Rumpftruppe für die Auftaktpartie gegen Österreich am Donnerstag zusammenbekommen. „Wir schicken am Mittwoch zwölf Spieler nach Ägypten, aber wir haben keine Verteidigung“, wurde der einstige Bregenz-Coach (2015 - 2017) Hedin von „Aftenposten“ zitiert. „Aber wir haben einen Keeper.“