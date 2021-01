Wie berichtet, beschäftigt Beamte in Eben am Achensee eine kuriose Tat: Wer schnitt am Montag einem Hengst auf der Koppel Teile des Schweifs ab? Die Pferdetrainerin glaubt, dass unwissende Jugendliche am Werk gewesen seien. Das Tier trägt wohl keine Langzeitfolgen davon, doch die Kommunikation ist erschwert.