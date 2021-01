„Wer in der Art kauft oder verkauft macht sich strafbar“, stellt Alexandra Gruber, Chefin des Grazer Veterinäramtes, das beherzt eingriff, klar. Und die Expertin räumt mit Mythen auf: „Ein billiger Welpe kann durch auftretende Krankheiten und die Tierarztkosten teuer werden. Außerdem ist es unverantwortlich, ein Tier aus dem Kofferraum zu kaufen - man soll sich doch bitte vorher anschauen, wo ein Tier herkommt!“ Wer so agiere, unterstütze Leiden: „Tierfabriken, in denen Junge um Junge ,produziert’ werden, sind unter jeder Kritik. Käufer unterstützen das.“