Das Multiplayer-Phänomen „Fall Guys“, in dem sich Spieler im Stil von Shows wie „Takeshi‘s Castle“ ein Wettrennen durch Hindernisparcours liefern, lockt Spieler mit einer ungewöhnlichen neuen Attraktion vor die Bildschirme. Ab sofort können sie in „Fall Guys“ für einen begrenzten Zeitraum vom Kult-Shooter „Doom“ inspirierte Outfits freischalten und sich als Doom Guy oder Dämon mit ihren Freunden messen. Im Trailer zeigen die Entwickler von Mediatonic, was Spieler jetzt in „Fall Guys“ erwartet.