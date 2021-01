Novomatic spendete nicht an Parteien

Nach Niedrist war der ehemalige Novomatic-Manager Martin Schwarzbartl an der Reihe, der vor allem über die Spendentätigkeit des Glücksspielkonzerns Auskunft geben sollte. Dass Novomatic wie von Heinz Christian Strache im Ibiza-Video behauptet „alle zahle“, konnte er so nicht bestätigen. An Parteien sei gar nicht gespendet worden, sagte er. Kooperationen mit Vereinen gebe es viele.